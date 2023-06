Gergely Madaras fait de son Nez à la Monnaie

Si la pratique consistant à prêter un joueur à une autre équipe est connue dans le monde du football, on y est moins habitué dans la musique classique. L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège a pourtant eu l’amabilité de libérer son directeur musical Gergely Madaras pour qu’il aille à la Monnaie diriger la création du Nez : tiré de la nouvelle éponyme de Gogol, le premier opéra de Chostakovitch n’avait – en près d’un siècle depuis sa création – jamais été donné à Bruxelles.

Pour ceux qui l’ignoraient encore, c’est la confirmation que le Hongrois est aussi un excellent chef d’opéra : avec aussi un orchestre en belle forme, des chœurs engagés et d’excellents solistes (notamment Hendricks, Roslavets, Rositskiy, Kravets, Spence ou Petrinsky), on est à la fête musicalement. Théâtralement, on peut se montrer moins enthousiaste pour le travail d’Alex Olle : le co-fondateur de La Fura dels Baus signe une mise en scène façon années 80 entre militantisme et provocation, et cette accumulation d’images et de messages a pour effet de noyer l’essence de la nouvelle originale. Comme s’il n’avait pas eu confiance dans la seule force subversive de l’absurde de Gogol.

Bruxelles, La Monnaie, jusqu’au 2 juillet ; www.lamonnaie.be