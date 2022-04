Gérer vos prescriptions via une appli ? C'est désormais possible !

Nouveauté : une application crée par l'Inami vous permet désormais de gérer vos prescriptions de médicaments. Mais est-ce réellement efficace ? Et sûr ? Le Dr Thomas, médecin généraliste, l'a testée et nous partage son avis dans "La Grande Forme".

L'assurance soins de santé et indemnités (Inami) a lancé l'application "Mes Médicaments". Elle permet aux patients et patientes de visualiser facilement toutes leurs prescriptions de médicaments ou encore de les réserver dans leur pharmacie. "Le but est de fournir une façon de plus de retirer facilement des médicaments sans avoir besoin de papier et d'avoir ses prescriptions à portée de main", selon l'organisme.

Le Dr Thomas Orban , médecin généraliste, l'a testée et approuvée : "Elle répond clairement à une demande fréquente en consultation : combien de prescription de tel produit me reste-il ? Elles sont valables jusque quand ? Comment puis-je faire pour vérifier tout cela ? Toutes des infos qui pouvaient être vérifiées auparavant sur le site masanté.be mais il faut l'admettre, c'est plus rapide et tout aussi efficace via son smarphone !"!

En pratique