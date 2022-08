Gerberoy, le village aux mille rosiers et au jardin remarquable d’Henri Le Sidaner

Suspendu dans le temps, le village de Gerberoy aux airs bucoliques de moins de 100 habitants est réputé bien au-delà des frontières de l’Oise depuis l’arrivée du peintre Henri Le Sidaner. L’artiste post-impressionniste tombe littéralement sous le charme de Gerberoy lors de sa première visite en 1091 au point d’y louer une maison adossée à la Collégiale Saint-Pierre, autrefois habitée par des religieuses, dont il fait l’acquisition en 1904. Il peint toutes les maisons du village et incite tous les habitants à planter des fleurs rosiers grimpants de part et d’autre de leur porte d’entrée.

Au fur et à mesure des années, Henri Le Sidaner acquiert diverses parcelles sur les ruines du château fort et y crée trois jardins monochromes : le jardin blanc, la roseraie avec son atelier d’été et le jardin jaune et bleu.

En 2008, Dominique Le Sidaner, petite-fille du peintre, entreprend la restauration des jardins qu’elle ouvre au public et obtient le label "Jardin Remarquable" en 2013.

Visite de la maison et des jardins de l’artiste.

Plus d’informations : https://www.lesjardinshenrilesidaner.com/