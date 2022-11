Gerardo Arteaga, défenseur de Genk, fait partie de la sélection mexicaine pour la Coupe du monde

La fédération mexicaine de football a annoncé lundi la sélection qui prendra part à la Coupe du monde au Qatar. L’arrière droit de Genk Gerardo Arteaga y a obtenu une place, aux côtés de l’immortel Guillermo Ochoa, 37 ans, qui avait disputé quelques saisons sous le maillot du Standard. Le portier mexicain s’envole pour son cinquième Mondial.

L’entraîneur Gerardo 'Tata' Martina pourra compter sur plusieurs cadres dans sa sélection, malgré l’absence d’une star mondiale au sein de celle-ci. L’expérience d’Andrés Guardado, le joueur en activité au plus grand nombre de sélections (179), sera de grande utilité au groupe et dans le milieu du jeu aux côtés du duo d’Eredivisie formé par Edson Álvarez (Ajax) et Érick Gutiérrez (PSV).

En attaque, la tâche sera confiée à Hirving Lozano (Napoli) et Raúl Jiménez (Wolverhampton), l’actuel meilleur buteur de la sélection avec 29 réalisations.

Le Mexique, qui occupe la 13e place du classement de la FIFA, est un habitué du rassemblement quadriennal. Au Qatar, El Tri participera pour la 17e fois de son histoire au Mondial et essayera de faire mieux que les quarts de finale atteints en 1970 et 1986.

Elle débutera dans le groupe C contre la Pologne (le 22 novembre), puis face à l’Argentine (le 26) et enfin l’Arabie saoudite (le 30).

Sélection :

Gardiens (3) : Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (FC Juárez), Rodolfo Cota (León)

Défenseurs (8) : Gerardo Arteaga (KRC Genk/Bel), Néstor Araújo (Club América), César Montes (Monterrey), Kevin Alvarez (Pachuca), Jorge Sanchez (Ajax/P-B), Jesus Gallardo (Monterrey), Johan Vasquez (Cremonese/Ita), Héctor Moreno (Monterrey)

Milieux de terrain (8) : Luis Chavez (Pachuca), Héctor Herrera (Houston/USA), Andrés Guardado (Real Betis/Esp), Erick Gutiérrez (PSV/P-B), Edson Alvarez (Ajax/P-B), Orbelín Pineda (AEK Athene/Grè), Luis Romo (Monterrey), Carlos Rodríguez (CD Cruz Azul)

Attaquants (7) : Roberto Alvarado (Chivas), Alexis Vega (Chivas), Raul Jiménez (Wolverhampton/Ang), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martín (Club América), Hirving Lozano (Napoli/Ita), Uriel Antuna (CD Cruz Azul)