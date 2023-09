Gérardmer, le triathlon où les Belges mettent le feu… et gagnent !

Les places s’envolent en un clin d’œil comme pour Tomorrowland, et pourtant l’événement est d’un échelon beaucoup plus familial. Le triathlon de Gérardmer (les triathlons, pour être exact) s’est construit une sacrée réputation qui a totalement séduit les Belges. Alors que les places s’arrachent comme des petits pains, un quart de sportifs venus de Belgique sont parvenus à décrocher le précieux sésame. Entre amis, en famille, en club, nos compatriotes "envahissent" en masse la Cité des Vosges durant un week-end pour participer à l’un des triathlons et ils y mettent une ambiance digne de ce nom. Une épreuve connue pour sa difficulté à vélo, ses magnifiques paysages et son ambiance de fous dans certains cols. Un état d’esprit décontracté, chaleureux, sans prise de tête : au point de voir naître une vraie histoire d’amour entre l’épreuve et la Belgique.

Nous nous sommes plongés dans le triathlon xl édition 2023 pour vous faire vivre l’épreuve en son cœur. 1632 vaillants ont pris le départ, alors que 1550 sont parvenus à franchir la ligne d’arrivée dans les délais. Le premier à l’avoir fait se nomme Jonathan Wayaffe, et (évidemment) il est Belge. Une histoire de dépassement de soi, de montagnes russes émotionnelles, de courage et d’une petite dose de folie. Et tout cela dans une bonne humeur générale et avec un soleil au zénith. Immersion au plus près des triathlètes.