Gérard Piqué s’offre une dernière victoire avec Barcelone

Barcelone a célébré la dernière de Gerard Piqué au Camp Nou par une victoire samedi contre le promu Almeria (2-0), de quoi prendre la tête de la Liga à l’occasion de cette 13e journée. Éliminé de la Ligue des champions depuis fin octobre, le Barça a profité des buts d’Ousmane Dembélé (48e) et de Frenkie de Jong (62e) pour prendre deux longueurs d’avance sur le Real Madrid, opposé au Rayo Vallecano lundi, qui compte donc un match de moins.

C’était la soirée de Gérard Piqué, 35 ans. Titulaire, il a été ovationné par le Camp Nou à sa sortie (84e), ému aux larmes à l’instant de saluer supporters, partenaires et membres de l’encadrement. Avant le coup d’envoi, le défenseur était entré sur la pelouse brassard de capitaine autour du biceps tandis que ses équipiers arboraient un maillot floqué à son nom à la sortie du tunnel. Le club avait placé une bâche dans le rond central frappée du slogan "Sempr3", pour "Toujours" et le numéro 3 du Catalan. Sur chaque touche de balle ou presque, Piqué a été applaudi par les supporters, en souvenir de ses nombreux succès avec le Barça, des trois Ligues des Champions et des huit championnats d’Espagne remportés avec son club de cœur. À défaut d’avoir pu tenter le penalty que Lewandowski a envoyé sur le poteau (7e), Piqué a fait frissonner le stade blaugrana sur corner, sans parvenir à cadrer sa reprise de la tête (13e). À noter également que l’attaquant Largie Ramazani qui évolue sous les couleurs d’Almeria aura pu se frotter au défenseur espagnol tout le match.

Barcelone enchaînera dès mardi avec un déplacement sur la pelouse d’Osasuna, cinquième au classement. L’occasion, peut-être, de voir une dernière fois Piqué avec la tunique blaugrana, dans la peau d’un footballeur professionnel.