Gérard Philipe aurait eu 100 ans !

Mais son plus grand succès, le film qui le fait aimer de toute la France (et plus encore), il le tourne en 1952 avec (une fois de plus) Christian-Jaque. Il s’agit de "Fanfan la tulipe" avec comme partenaire l’envoûtante Gina Lollobrigida. Fanfan, le soldat du roi Louis XV, le sauveur de madame de Pompadour qui pour le remercier lui offre une tulipe (ou plutôt une broche en forme de tulipe), l’homme arrêté et condamné à mort, le héros qui sauvera la France… Avec ce rôle terriblement physique (on raconte que pendant le tournage, il aurait eu la main transpercée et plusieurs côtes luxées) et son sourire ravageur, Gérard Philipe prouve qu’il peut tout jouer et qu’il est à l’aise dans tous les genres comme la romance, la comédie et l’action. Il y a de la puissance et de la légèreté dans son jeu.