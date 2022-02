Gérard Lenorman sort un nouvel album après 20 ans

Une des chansons du disque s’appelle Maman, le texte est signé Serge Lama. Loin d’avoir été simple à réaliser, Gérard raconte qu’au premier abord son ami avait refusé d’écrire dessus. Ayant eu, tous les deux, des relations très conflictuelles avec leurs mères, ce texte relevait du défi pour chacun d’eux…

En effet, la maman de Lenorman l’a eu très jeune, avec un soldat allemand au moment de la guerre. Hélas, il n’a jamais connu son père et sa mère ne put lui donner de l’affection.

Lama de son côté, a eu un père dont l’ambition était de devenir chanteur. Cependant, il a dû abandonner sa carrière sous la pression de sa femme. Serge n’a jamais pardonné à cette mère castratrice et s’est justement lancé dans cette carrière pour venger son père en devenant chanteur à son tour.

A deux, ils signent une chanson de réconciliation en tirant le bon de ce désert affectif…

"Si j’ai tenu la route sur des musiques et des textes, c’est que j’étais capable de transmettre quelque chose due à ma fragilité, mon extrême sensibilité et en même temps ma force colossale car il en faut tenir pour debout avec de tels sujets. Alors on se tient droit et on accepte ce qui était inacceptable".