Gérard Jugnot (Une Affaire Française) : "La série est digne, elle n’est pas racoleuse"

Quelle est l’utilité de faire une série sur une telle affaire ? Ce type de fiction ( Laetitia La Traque ) est parfois critiqué, notamment par les proches des victimes.

L’utilité de cette série n’est pas de savoir qui est l’assassin. C’est plutôt de voir à quel point l’environnement, les médias et la police ont merdé et détruit ce couple (qui s’est heureusement reconstruit). C’est vrai que c’est toujours un peu douloureux pour les proches. Il ne s’agissait pas de faire un procès du procès, mais bien un procès de l’enquête qui a été mal foutue, des médias, de tous ces gens qui ont investi le village pendant des mois. Le documentaire Netflix expliquait très bien tout ça. La fiction permet elle plus d’empathie. Elle va aussi toucher un public plus large pour lui expliquer les dégâts causés par les médias et la police et lui dire de ne pas juger trop vite. Là où on tournait, il y a quand même encore des gens qui sont persuadés que c'est la mère de Grégory la coupable, alors que ce n’est évidemment pas le cas, elle a été totalement blanchie. Il y a plusieurs théories complotistes sur le sujet, et finalement cela résonne bien avec notre époque où on est bombardé de fake news. À l'époque, il y en avait moins, mais elles étaient colossales.

Est-ce une affaire que vous avez suivie à l’époque, qui vous a marquée ?

Oui, c’est évident que c’est une histoire qui a marqué. Ce qui est fou, c’est que des affaires comme ça, il y en a cinquante par an, mais celle-là a été emblématique parce que c'est un concours de conneries et d’erreurs. Ce que j’ai aussi trouvé très surprenant, à mon grand âge, c’est de faire une série historique sur une époque que j’ai vécue. Les voitures, les costumes, les décors… c'est étrange de se dire qu’on a vécu cette époque. La série est digne, elle n’est pas racoleuse et elle explique pas mal de choses sur l'envers du décor. À aucun moment elle n’a voulu prendre la place des juges ou des jurés. C'est plutôt une radiographie d’un village français, des mentalités françaises et des médias français. Et peut-être pas que français d’ailleurs…

Une Affaire Française, dès le mardi 11 juillet à 20h40 sur La Trois et Auvio.