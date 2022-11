Gérard Depardieu et Christian Clavier se retrouvent dans "Convoi exceptionnel"

Farida Rahouadj, Alex Lutz, Audrey Dana, Sylvie Testud, Louis-Do De Lencquesaing, Guy Marchand, Bouli Lanners et Alexandra Lamy complètent la distribution. Autant d'actrices et d'acteurs de talent qui donnent la réplique à Christian Clavier et Gérard Depardieu dans cette comédie de Bertrand Blier.

Avec cette mise en abyme, le réalisateur français revient derrière la caméra, neuf ans après "Le bruit des glaçons" sorti en 2010. Un retour en fanfare puisque le réalisateur des "Valseuses" signe les retrouvailles du duo culte Gérard Depardieu et Christian Clavier qui n'avaient pas retravaillé ensemble depuis 2002.