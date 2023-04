Gérard Bulens : "Tadej Pogacar est le meilleur coureur du monde"

Impressionnant, à nouveau, sur l’Amstel Gold Race, Tadej Pogacar a inscrit ce dimanche un 11e succès à son tableau de chasse de l’année, alors que nous ne sommes que mi-avril. "C’est le meilleur coureur du monde" n’hésite pas à dire notre consultant sur la course Gérard Bulens, au micro de Kevin Paepen. "C’est quelqu’un qui peut attaquer de très loin, qui fait tourner la course à sa manière. Il met tout le monde dehors quand il attaque il résiste jusqu’au bout aux retours. C’est absolument remarquable."

Surprenant deuxième, l’Irlandais Ben Healy confirme sa 2e place enregistrée mercredi sur la Flèche brabançonne. "Je suis certain que vu son âge et son caractère on va le revoir" déclare Gérard Bulens. "Il est mis en difficulté dans différentes ascensions mais ne lâche jamais. Il arrive même à se débarrasser avec Pidcock tout en faisant jeu égal à la poursuite de Pogacar. Il a un gros fond de puissance."

"Il n’a que 22 ans. Il a un physique léger, un petit gabarit" ajoute notre consultant. "Il est moins souple de Pidcock mais c’est un fin rouleur. Il peut s’assurer dans le futur quelques beaux podiums."

Retrouvez le reste de l’analyse de Gérard Bulens, sur la prestation des Belges et ce qu’on peut attendre de Tadej Pogacar sur la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège dans la vidéo ci-dessus.