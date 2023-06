Gérard Bulens sur Remco Evenepoel : "De la malchance sur sa chute mais son visage un peu cerné c’est inquiétant"

Si Wout van Aert est bel et bien champion de Belgique du contre-la-montre, c’est davantage l’absence du duel avec Evenepoel qui est sur toutes les lèvres des suiveurs de la petite reine. Quelques heures après le sacre du coureur de Jumbo-Visma, notre consultant Gérard Bulens est revenu sur les faits de course et l’état de forme de deux des têtes d’affiche de notre cyclisme national

Satanée pluie. Certes les intempéries ont permis de rafraîchir notre plat pays mais elles nous également privé d’un duel tant espéré. "On s’attendait à un beau duel mais on ne l’a pas eu à cause des conditions météorologiques et d’un virage peut-être pris trop rapidement. À partir de ce moment-là on voit qu’Evenepoel n’est plus dans le sujet même s’il s’est battu jusqu’au bout. On n’a donc pas eu le duel auquel on s’attendait. Ces duels attendus qui n’ont d’ailleurs jamais lieu comme à Liège entre Evenepoel et Pogacar qui disparaît. Cette fois-ci c’était au tour de Remco" glissait Bulens au micro de Samuël Grulois.

Tout profit donc pour un van Aert qui n’en avait peut-être même pas besoin au vu de son coup de pédale. "Je pense que van Aert était beaucoup mieux ici qu’au Tour de Suisse. Il a dit que c’était la première fois qu’il avait de si bonnes sensations depuis sa reprise. Il n’y a plus grand-chose à faire jusqu’au Tour, il arrivera dans une bonne condition dans une belle équipe" se projetait notre consultant.

À l’opposé, Evenepoel n’a pas donné des signes très rassurants à l’occasion de cet exercice chronométré. "Sa chute c’est purement de la malchance. Ce qui est inquiétant c’est de voir son visage un peu cerné. Il termine marqué. Ce n’est pas impossible qu’il n’ait pas encore totalement récupéré de son Covid. Des Covid longs ça existe comme Van Avermaet par exemple. La plupart des médecins ne savent pas dire quand est-ce qu’on est totalement libéré de ce Covid" expliquait Gérard Bulens.

Remco Evenepoel aura l’occasion de donner des premiers signes rassurants dès ce dimanche sur la course en ligne.