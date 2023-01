Gérard Bulens sur le retour des Forges à Liège-Bastogne-Liège : "Je ne vois pas ce qu’on cherche avec ce changement"

Les organisateurs de Liège-Bastogne-Liège ont dévoilé le parcours de la 109e édition de La Doyenne mercredi. Une édition 2023 qui sera légèrement différente par rapport à celle de l’an dernier. Notamment dans le final avec le retour de la Côte des Forges, insérée entre La Redoute et la Roche-aux-Faucons et précédée par la côte non répertoriée de Cornémont.

"On n’ira pas jusqu’au sommet de la Redoute. On ne passera plus à l’endroit où Remco Evenepoel avait attaqué", remarque Gérard Bulens, interrogé par Rodrigo Beenkens sur ces modifications lors de la 4e étape du Tour de San Juan.

"Sans doute que l’objectif de l’organisation, c’est de mettre un peu plus de dénivelé dans la finale et éviter que la Redoute ne soit le point stratégique de la course", ajoute notre consultant, pas convaincu du léger changement de parcours.

"Je pense qu’à partir de la Redoute, on est plongés dans le final. Je ne vois pas ce qu’on est allé chercher dans ce changement. On a sans doute voulu redynamiser et remettre de la difficulté avec les Forges", poursuit-il avant de conclure sagement sur le sujet : "Ce n’est jamais qu’après une édition qu’on se rend compte de ce que ça apporte."