Gérard Bulens sur la victoire de Trentin au Samyn : "La victoire du plus obstiné"

Matteo Trentin a remporté une belle édition du GP Samyn ce mardi entre Quaregnon et Dour ! Une victoire acquise dans un sprint disputé en petit comité, celui de l’échappée du jour. Il y a devancé Hugo Hofstetter et Dries De Bondt pour devenir le premier italien vainqueur de cette course d’un jour.

Notre consultant Gérard Bulens a donné ses impressions : "Une édition disputée comme d’habitude, avec un parcours difficile. En fin de course les coureurs sont quasiment épuisés. Il y a beaucoup de relances sur les circuits locaux, de pavés, des petites montées : tous les ingrédients nécessaires pour avoir une belle course. Cette année-ci sur 214 kilomètres c’est quand même important."

Le plus fort a-t-il gagné ? "L’un des plus forts oui, je ne dirais pas qu’il était le plus fort. Campenaerts était bien. Dewulf était bien Naesen, il n’a pas eu de chance. Mais c’est sans doute la victoire du plus obstiné. Qui a osé aller au sprint, qui a bien calculé, qui est parti très fort dans ce sprint, qui a profité du travail d’Hofstetter qui était un peu tassé dans la finale."

Arnaud de Lie, 19 ans, disputait sa deuxième grande course d’un jour. Il termine en dixième position : "C’est très encourageant. On a vraiment besoin de quelqu’un en Wallonie pour "remplacer" Philippe Gilbert. Même s’il n’a pas tout à fait les mêmes qualités, je pense qu’il est plus sprinter. Mais on a besoin d’un porte-drapeau et il peut le devenir."