Gérard Bulens sur la retraite de Peter Sagan : "Il a un tempérament de vainqueur et on a vu que ça devenait de plus en plus compliqué pour lui"

Peter Sagan, triple champion du monde, a annoncé sa retraite du WorldTour fin 2023. Notre consultant Gérard Bulens a réagi à cette annonce... loin d'être surprenante.

"Je pense que c'est un garçon qui a un tempérament de vainqueur et on a déjà vu l'année passée que ça devenait de plus en plus compliqué pour lui. Il participe actuellement au Tour de San Juan. Il a un bon niveau mais il est juste par rapport aux meilleurs sprinters donc il ne gagne plus. Il a apporté énormément au cyclisme. Mais à un certain moment, il faut savoir sortir la tête haute et je pense que c'est qu'il va vouloir faire. Un peu à la Philippe Gilbert, en gagnant une ou deux courses, et en disant adieu au peloton... en tant que coureur en tout cas. Car je pense qu'il veut rester dans le milieu du vélo", a confié Bulens à notre micro.

Le Slovaque, qui dispute donc sa dernière saison sur route au plus haut niveau à 33 ans, a décidé de se concentrer sur le mountainbike et tentera de participer aux Jeux Olympiques en 2024.

"C'est une discipline qui lui convient bien. Il a déjà fait ses preuves en cyclocross, en VTT,... mais ça ne sera pas simple parce que c'est une affaire de spécialistes et c'est peut-être la raison pour laquelle il va couper un peu avec la route pour mieux se concentrer sur les JO de Paris. Ce serait extraordinaire qu'il termine avec un titre olympique en VTT, mais on n'y est pas encore", a conclu notre consultant.