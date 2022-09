Gérard Bulens se réjouit du succès de Remco Evenepoel : "On a dix belles années devant nous... ça va faire vibrer la Belgique !"

Remco Evenepoel a empoché le Tour d’Espagne 2022 ce dimanche en fin de journée. Le coureur belge, leader du classement général de la Vuelta depuis de nombreux jours, a profité de la 21e étape, qui débutait à 17H00, pour confirmer son succès. Evenepoel a gagné son premier Grand Tour devant l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

"Dès ce soir, il y aura un moment de relâchement. Il fera ses valises dès lundi afin de partir vers les championnats du monde en Australie. Ce n’est qu’au retour de l’Australie qu’il va prendre conscience du fait qu’il a réalisé son rêve cette saison, gagner Liège-Bastogne-Liège… et ici, c’est une consécration. On a, à mon avis, dix belles années devant nous. Il ne faut pas lui mettre dans la tête qu’il va gagner le Tour de France l’année prochaine. On a enfin un garçon avec derrière lui quelques bons jeunes qui peuvent rivaliser avec les meilleurs sur les Tours. Ca va faire vibrer la Belgique ! Quand on voit le nombre d’années qu’on a dû attendre avant d’avoir à nouveau un vainqueur de Grand Tour, savoir qu’il n’a que 22 ans, ça nous offre beaucoup de rêves et de possibilités de se battre au plus haut niveau dans les années à venir", a notamment expliqué Gérard Bulens sur le plateau de 100% Sport - Le mag.

Et en 2023, Tour de France ou pas Tour de France ? "On tiendra évidemment compte de l’avis du principal intéressé. Je suis d’accord avec Patrick Lefevere : je mettrais Remco l’année prochaine au Giro. Ce serait une progression. Il y a plein de facteurs qui peuvent être décisifs. Je pense qu’il faut rester logique", a aussi précisé notre consultant.