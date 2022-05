Gérard Bulens : "Remco Evenepoel a récupéré son niveau d’avant la chute au Tour de Lombardie"

Remco Evenepoel a remporté ce dimanche l Tour de Norvège. Une victoire en surclassement du Belge qui a archi dominé toute la semaine en Norvège. Quelle importance faut-il donner à ce succès d’Evenepoel dans une course par étapes ? Rodrigo Beenkens a posé la question à notre consultant Gérard Bulens.

"C’est vrai que c’est une course dans laquelle il n’y a pas de chrono mais qui est difficile. Et je pense que libéré mentalement et physiquement, il a récupéré son niveau d’avant la chute au Tour de Lombardie" explique Gérard Bulens. "Cette libération s’est produite à Liège-Bastogne-Liège. Aujourd’hui, on a vu dans ce Tour un Remco Evenepoel assez serein, supérieur aux autres, mais pas dans un tour où il n’y avait pas d’opposition. Il y avait quand même de bons coureurs ici. Je pense à Chavez, je pense à Johannessen sur ses terres, qui se sont battus. La supériorité d’Evenepoel qui peut continuer dans le même sens avec une phase de récupération puis de la préparation vers le Tour de Suisse ou le niveau sera supérieur évidemment."

"Et si dans le Tour de Suisse il obtient un bon résultat, je pense que ça sera de bon augure en direction bien sûr du championnat national, mais surtout de voir ce dont il est capable sur trois semaines à la Vuelta" ajoute notre consultant. "Et j’aurais envie vraiment d’insister sur le fait : Ne faisons pas, si le tour de Suisse est bon, de Remco Evenepoel un vainqueur de Grand Tour. Imaginons que s’il fait un top cinq à la Vuelta, on doit être très content et on a quelque chose en main de très intéressant pour le futur."

En six jours, on le voit d’abord explosif et puis gagner au sprint… "Oui, c’est nouveau effectivement. Il l’a dit lui-même. Je pense que chez les pros, c’est la toute première fois qu’il gagne dans un sprint. En manœuvrant bien en plus" concède Gérard Bulens. "Il y avait plusieurs virages dans ce sprint. Il a pris la corde intelligemment, il n’a pas été remonté. Je pense que là aussi, c’est la sérénité. C’est quelque chose qui doit lui apporter mentalement un véritable bien être qui lui permettra de regarder la suite des événements avec beaucoup de calme et de continuer dans cette voie-là."

Remco Evenepoel n’est pas l’arbre qui cache la forêt côté belge. Sur une ascension de douze kilomètres à près de 8%, on a vu des gars comme Cian Uijtdebroeks, 19 ans, ou Laurens Huys, qui font jeu égal, voire mieux qu’un Geoghegan Hart et un Chavez. C’est quand même très intéressant. "Oui, je pense que pour le futur, que ce soit Cian Uijtdebroeks d’un côté, que ce soit Laurens Huys d’un autre côté, sont des coureurs sur lesquels on va pouvoir compter dans l’équipe dans le cadre de compétitions à étapes, de Grands Tours" analyse Gérard Bulens. "C’est peut-être un peu rapide pour un gars de 19 ans de dire que c’est un coureur de Grand Tour, mais je pense que dans sa tête, lui-même le dit. En tout cas, il veut devenir un coureur de groupe de tours et de grands tours. C’est intéressant. Il a toutes les qualités pour. Et faire ce qu’il a fait ici – peut-être que ça n’apparaît pas au grand public par rapport à Evenepoel qui a gagné mais – c’est quand même la preuve qu’il a de grandes qualités dans les tours et je pense qu’on le reverra."

Il y a la semaine folle d’Intermarché Wanty Gobert avec Kristoff, juste dans la foulée de Pasqualon et de Hirt… Est-ce qu’on n’a pas pour le moment la meilleure équipe belge ? "Très très franchement, je pense qu’au niveau du World Tour c’est la meilleure équipe belge" termine Gérard Bulens. "Je pense qu’il y a eu une évolution flagrante dans cette équipe avec tout ce qui est fait à côté, que la presse ne voit pas, comme le cyclo-cross. Il y a aussi une équipe féminine en formation et il y a beaucoup d’aides du côté des clubs de jeunes qui font que cette équipe travaille très très large et que je le dis avec le sourire. Mais Jean-François Bourlard, c’est forcément notre futur président en Wallonie."