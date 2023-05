Gérard Bulens prévient Remco Evenepoel avant le Giro : "Attention à l’excès de confiance…"

J-1 avant le grand départ du Giro! Samedi, les plus de 200 coureurs engagés sur cette 106e édition du Tour d'Italie - dont les favoris Remco Evenepoel et Primoz Roglic - s'élanceront autour de Fossacesia Marina pour un contre-la-montre individuel de 19,6 kilomètres. À la veille de cette première étape, nos spécialistes maison sont revenus sur le niveau de confiance affiché par Remco Evenepoel dans un nouvel épisode du Podcast On connaît nos Classiques.

"On a vu qu'il était en pleine forme à Liège-Bastogne-Liège. Il a ensuite réalisé un autre stage où il a laissé apparaître quelques chiffres impressionnants au niveau de sa puissance. C'est son premier grand objectif de la saison. Il l'a préparé parfaitement et sérieusement. Mais attention à l'excès de confiance. Un excès de confiance peut mener à un effet mental, quand il y a le moindre revers, assez prononcé. Je me méfie un peu mais il reste le grand favori du Giro et il est tout à fait capable de le gagner, même s'il y aura des moments plus difficiles", a confié Gérard Bulens.