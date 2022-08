Gérard Bulens n’est pas rassuré par Quick-Step : "Il manque cet ADN d’équipe de Tour"

S’il a répondu présent, le leader de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a rassuré bien plus que ses équipiers.

"On a vu Masnada décrocher très vite, puis un peu plus tard Vervaeke et Serry", remarque notre consultant Gérard Bulens, plutôt inquiet concernant la prestation collective de la formation belge.

"C’est peut-être stratégique…. On leur a peut-être dit qu’ils pouvaient se laisser décrocher pour garder des réserves pour le futur mais ça m’inquiète quand même un peu. Il va falloir des coureurs très présents autour de Remco quand la route va s’élever et mener beaucoup plus haut. C’est nécessaire pour quelqu’un qui vise un Top-10. Ilan Van Wilder me semblait bien ce mardi mais Alaphilippe a été un peu décevant", observe encore Gérard Bulens.

"Je pense qu’il manque cet ADN d’équipe de Tour et peut-être le budget qui va avec, pour mieux épauler Remco Evenepoel", ajoute-t-il sur le sujet.