Gérard Bulens met en garde contre dangers de la "robotisation" de l'alimentation : "Certains n'en peuvent plus"

En début de semaine, l'équipe Alpecin-Deceuninck a révélé à nos confrères de Het Nieuwsblad qu'elle demandait à ses coureurs d'utiliser une application personnalisée qui les guide dans leur alimentation. Un instrument déjà utilisé par l'équipe Jumbo-Visma qui permet de soigner l'aspect nutritionnel dans les moindres détails, calculant par exemple le nombre de gramme précis ou le type de nourriture que les coureurs doivent avaler en fonction des calories brûlées ce jour-là ou du type d'entraînement à effectuer.

Une façon d'optimiser les prestations par le contrôle strict de l'alimentation qui ne plait pas à Gérard Bulens. "On se dirige vers une robotisation du coureur", s'inquiète notre consultant, interpellé sur le sujet dans l'extrait vidéo ci-dessus.

"Quand on discute avec Tom Dumoulin, c'est une des raisons pour lesquelles il n'en pouvait plus", ajoute Gérard Bulens qui alerte sur les dangers d'une telle conception du cyclisme.

"Je pense qu'on ne va plus trouver des coureurs qui auront la longévité d'un Philippe Gilbert. Trop de stages, trop de sacrifices à faire... A un certain moment, on en a marre. Je trouve qu'on arrive à un système qui est tellement pointilleux que certains coureurs ne vont plus le supporter", estime notre consultant, clairement opposé au concept.