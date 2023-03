Gérard Bulens : "Merlier est l’un des sprinters les plus rapides du monde lorsque c’est plat"

Notre consultant Gérard Bulens a donné son avis après la première étape de Paris-Nice ce dimanche. Le Belge Tim Merlier a remporté l’étape au sprint et a endossé le maillot jaune de leader.

"C’est le résultat d’un très très bon travail d’équipe" explique Gerard Bulens au micro de Samuël Grulois. "Il a été intelligent. Il n’a pas pris le vent et est sorti au bon moment. Il termine avec un vélo d’avance c’est remarquable. C’est le sprint parfait ! Il est l’un des sprinters les plus rapides du monde lorsque c’est plat."

On attendait un autre Belge en concurrence pour le sprint : Arnaud De lie. Mais le Taureau de Lescheret n’a pris que la 5e place.

"Il a été moins bien amené par son équipe" analyse notre consultant. "Il est parti de très très loin. C’est donc compliqué. Il a certainement les jambes pour gagner plus tard sur la course mais devra être mieux emmené."

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont disputé les secondes de bonification durant la course. C’est le Slovène qui a pris l’avantage sur le dernier vainqueur du Tour de France. "Cela vaut ce que cela vaut. Mais mentalement c’est 1-0" termine Gerard Bulens. "Pogacar va passer une bonne soirée. Mais cela fait quand même 6 secondes de différence au classement."