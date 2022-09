Gerard Bulens : "La chute de Roglic va le perturber dans les prochains jours, il aura un contrecoup"

C’est une étape complètement folle qu’a vécue le peloton de la Vuelta ce samedi. Notre consultant Gerard Bulens est revenu sur les incidents qui ont jalonné la fin de la course.

Ses premiers mots étaient forcément sur Primoz Roglic, auteur d’une belle accélération en fin de course mais victime d’une chute durant le sprint : "On avait l’impression que l’on vivait une sorte journée de repos sur le vélo jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée et l’attaque de Roglic qui essaie de reprendre quelques secondes. Il fait un très bel effort qui surprend tout le monde sauf quelques sprinteurs avant de chuter en essayant de se replacer dans les roues. Le résultat, on le voit après la ligne d’arrivée : il est groggy, il a le coude en sang, on se demande s’il n’y a pas de fracture quand on voit la manière avec laquelle il se tient le bras. Décidément, Roglic n’a vraiment pas de chance. Il le fait à un moment où, pour le spectacle, il fait quelque chose de très intéressant mais cela va rapporter quoi ? Quelques secondes seulement (ndlr : 8 secondes)."

Cette chute pourrait clairement handicaper le Slovène dans les prochains jours selon notre consultant : "On l’a vu avec Remco. Quand vous êtes blessé, même si vous n’avez pas de fracture, votre récupération est moins bonne car vous dormez moins bien. En plus, dans les deux, trois jours qui suivent la chute, vous avez toujours un contrecoup car le corps est touché et réagit à ces blessures. Ce n’est pas du tout bon pour la suite Vuelta du Slovène. Il va passer par l’hôpital, faire des radios, sa soirée sera perturbée et sa nuit difficile. Je pense que dans les prochains jours, il sera perturbé par cela et ne sera pas dans l’état dans lequel il était aujourd’hui quand il a placé cette attaque. Cela peut être, malheureusement pour lui, un drame de finir cette Vuelta sans défendre ses chances normalement."

Selon le communiqué des organisateurs, le Slovène souffrirait de blessures superficielles au coude, à la hanche, au genou et à la côte du côté droit.

Concernant Remco Evenepoel, Bulens n’est pas inquiet même si le maillot rouge était très loin au moment de l’attaque de Roglic : "Je ne me pose aucune question à ce niveau-là car il a reconnu cette arrivée hier. Le profil était relativement dangereux avec des virages courts et un sprint de peloton. À mon avis, il a un plan dans la tête pour les prochaines étapes, il se sent bien et il ne voulait pas prendre de risques. Heureusement que la chute a eu lieu dans les trois derniers kilomètres et que la crevaison ait été interprété par le jury comme un fait de course."