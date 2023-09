Gérard Bulens impressionné par le nouveau numéro de Cian Uijtdebroeks : "On a un coureur qui peut monter sur le podium d’un Grand Tour"

C’est la petite tradition depuis le début de cette Vuelta : débriefer, après chaque étape, la journée écoulée en compagnie de notre consultant, Gérard Bulens. Au programme ce mercredi, après un 17e opus bien chargé et terriblement éreintant pour les organismes, la surdomination de Jumbo-Visma, le coup dans l’eau tactique de Bahrain-Victorious et la superbe ascension finale de Cian Uijtdebroeks. On évoque tout cela avec Gérard Bulens et Rodrigo Beenkens.

1. Les Jumbo-Visma signent à nouveau un impressionnant triplé : Roglic l’emporte devant Vingegaard et Kuss. Mais aurait-on eu le même dénouement sans la tactique de course, assez difficile à décrypter, des Bahrain-Victorious ?

Gérard Bulens : "Sans doute que non. Je ne pense pas que chez Jumbo-Visma, on se serait battus pour la victoire d’étape aujourd’hui. Cela a été défavorable à Remco Evenepoel. Je pense qu’ils ont voulu mettre Buitrago sur orbite mais qu’il a coincé dans le final. Il n’y avait donc plus que Landa, dont ce n’est pas la spécialité d’être un vainqueur. Et donc, celui qui fait la mauvaise opération, c’est Remco Evenepoel."

2. Il n’y a plus que 9 secondes entre Sepp Kuss et Jonas Vingegaard au classement général. Pourtant, quand on lit entre les lignes, on sent que la hiérarchie est bien claire. Alors, le porteur du maillot rouge actuel sera-t-il le même à Madrid dimanche ?

Gérard Bulens : "Je pense que oui, je pense que Kuss a toutes les cartes en main, tout va dépendre de lui. Peut-il terminer avec ses équipiers demain dans une arrivée au sommet ? Est-ce qu’il ne va pas nous proposer un baroud d’honneur pour gagner l’étape, ce n’est pas impossible. Il faut attendre jusque samedi mais je pense que ce qui s’est passé pour Jumbo, c’est qu’il y a eu ce grand coup dans l’échappée, on a mis Kuss pour soulager les autres. Alors, Kuss a un peu coincé aujourd’hui mais il a limité les dégâts. Il peut être un 3e vainqueur différent dans un 3e Grand Tour différent avec trois nationalités différentes pour Jumbo-Visma. C’est impressionnant."

3. A quatre jours de l’arrivée, Cian Uijtdebroeks, 20 ans, est 7e de l’étape et 7e du général. Que penser de cette étape référence ? Peut-il un jour valoir un podium dans un Grand Tour ?

Gérard Bulens : "Dans la réalité, il y avait deux étapes importantes pour lui : l’étape du Tourmalet et l’étape d’aujourd’hui + le fait de savoir ce qu’il était capable de faire sur trois semaines. Je pense que son examen est réussi. Quoi qu’il arrive, demain, on aura un coureur qui est un pur grimpeur. Je l’avais comparé, dans les premières étapes, à Lucien Van Impe, je reste sur cette comparaison. Pas au niveau du physique mais au vu des qualités de grimpeur dans la montagne. Je pense que dans un Tour, ou dans un Giro ou une Vuelta, qui n’est pas trop destiné au chrono mais qui est dur, avec un peu plus d’expérience et avec son audace… on a un coureur qui peut monter sur le podium d’un Grand Tour."

4. Plus globalement, outre Evenepoel etUijtdebroeks, on a vu d'autres Belges à leur avantage ce mercredi : Lennert Van Eetvelt, Steff Cras, Louis Vervaeke. Un avis sur ces trois hommes ?

Gérard Bulens : "Il ne faut pas sous-estimer la journée d’aujourd’hui. Dans une étape mythique, voir 5 Belges à ce niveau-là, c’est une situation de luxe pour la montagne et les Grands Tour qu’on n’a jamais connue. Van Eetvelt, ce qui me plaît chez lui, c’est son audace. Il découvre une côte comme celle-là. Il parvient à s’extraire, il ose attaquer alors qu’il pourrait s’écraser complètement. Ce n’est pas le cas, c’est aussi un coureur d’avenir pour les Grands Tours, d’autant qu’il a aussi une carte en chrono. Ce n’est pas un grand coureur de contre-la-montre mais il se défend. L’alliance des deux + l’audace peut nous donner de belles satisfactions dans le futur."