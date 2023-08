Gérard Bulens et le rôle d'exemple de Lotte Kopecky : "Important pour un cyclisme belge féminin qui traine un peu la patte..."

Lotte Kopecky a une nouvelle fois fait briller les couleurs de la Belgique mercredi en décrochant une troisième médaille sur les Mondiaux de cyclisme de Glasgow. Sur la piste du vélodrome Sir Chris Hoy, la Belge a décroché le bronze sur l'omnium mercredi soir, après ses succès sur la course à élimination et la course aux points.

Un sacré butin pour la cheffe de file du cyclisme belge qui a jusqu'à présent connu une saison 2023 sur route exceptionnelle comme en attestent ses 10 succès (dont notamment le Tour des Flandres) et sa deuxième place finale au Tour de Frances Femmes.

"C'est une saison très très positive pour Lotte", confirme notre conslutant vélo Gérard Bulens au micro de Pierre Capart. "Elle est progressivement passée dans des formations de plus haut niveau. Elle a intégré l'an dernier l’équipe SD Worx. C’est l’équivalent de ce que peuvent être l’équipe Jumbo-Visma, UAE ou Ineos chez les messieurs. Elle continue à faire de grands pas en avant…dans toutes les disciplines. C’est vraiment au niveau du vélo, une athlète très complète. Elle se gère très très bien. Elle a d’ailleurs changé d’entraîneur l’hiver dernier et on voit que ça lui réussit parfaitement. Elle survole la discipline sur piste. C’est remarquable et c’est nécessaire pour le cyclisme féminin en Belgique."

C'est justement sur ce rôle d'exemple, de référence pour nos jeunes talents, que notre consultant a insisté dans son intervention à notre micro.

"Ces résultats sont très importants pour le cyclisme féminin en Belgique qui traine un peu la patte derrière elle. Disons-le franchement. Je ne vais pas dire que derrière elle, il y a le vide. Il y a cinq ou six filles qui évoluent bien vers le haut niveau…mais par rapport à d’autres pays, on a un retard considérable. On a besoin d’une fille comme elle comme porte-drapeau pour attirer, dans toutes les disciplines, des jeunes filles belges. Je pense encore plus à la Wallonie qui est encore plus à la traine au niveau du cyclisme féminin. Et là, c’est vraiment dans les catégories de jeunes, à partir de 10-12 ans qu’il faut aller recruter, faire de la formation et dénicher des talents", a conclu Gérard Bulens.

Kopecky aura une dernière chance de ramener une 4e médaille de Glasgow, dimanche sur la course en ligne sur route.