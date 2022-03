Gérard Bulens : "en deux-trois ans, Pogacar peut aller chercher tous les monuments"

"Malgré son jeune âge, Tadej Pocagar est déjà un super champion. Il a déjà deux monuments (Lombardie et Liège, ndlr) et deux Tours de France à son palmarès. Il a gagné ce samedi une course très particulière. Avec la manière aussi. Il est parti à 50 kilomètres de l’arrivée. C’est impressionnant. On a vu aussi qu’à un moment cela devenait difficile. Ça lui donne un caractère humain. Et ça me plaît beaucoup, parce que certains détracteurs pourraient commencer à se demander "est-ce que c’est bien normal". Oui c’était bien normal. Dans la finale, on a vu qu’il souffrait énormément du dos. Il avait chuté en même temps qu’Alaphilippe. Malgré tout, il a eu ce punch pour attaquer de loin et faire une différence. Puis il a dû se battre pour maintenir l’écart par rapport aux quelques bons coureurs qui roulaient derrière lui".