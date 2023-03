Gérard Bulens emballé par Olav Kooij : "Il peut devenir le meilleur sprinteur du monde"

"Il y a certainement un peu de déception pour Tim Merlier et Arnaud De Lie. Quand ils lancent leur sprint, ils veulent gagner. Il y a eu manifestement un souci dans ce passage de rond point un kilomètre avant l'arrivée. Les trains n'ont pas fonctionné comme ils devraient. Merlier revient très fort. C'était différent pour De Lie. Il a choisi une roue, il a perdu cette roue. Il lance le sprint de très loin, au-delà de la 20e position. Ca n'a plus aucun sens. Il y aura beaucoup de déception, mais il aura appris énormément. Chez l'un comme chez l'autre, il faut travailler ses automatismes et mettre les trains au point lors d'épreuves de moindre importance", a poursuivi notre consultant.

Tadej Pogacar a tenté sa chance sur un sprint bonification, mais David Gaudu a récupéré 4 secondes sur le Slovène. "C'était un duel sympa. Il a dit lui-même que troisième, ce n'est pas si mal. Il avoue avoir fait une erreur, avoir été mis dans le sac par Arnaud Démare, qui a protégé Gaudu et qui a pris les quatre secondes complémentaires pour en priver Pogacar. Le Slovène est serein, souriant", a conclu Gérard Bulens.