Gérard Bulens débriefe sur le cyclocross de Bruxelles, "en attendant le retour de van Aert et van der Poel aux Strade Bianche"

Le rideau sur la saison de cyclocross sera définitivement tiré le 26 février à l’issue du Prix de Clôture à Oostmalle, mais les ténors de la discipline ont quitté les labourés depuis quelques semaines déjà… pour mieux se retrouver sur les routes des Strade Bianche : "Ce sera un grand moment, celui des retrouvailles pour van Aert, van der Poel et Pidcock, après leurs batailles, pendant l’hiver dans les labourés. C’est vrai qu’ils n’ont pas fait toute la saison hivernale comme ils font la saison de route. On peut le comprendre, mais on a quand même eu des bagarres entre les trois "grands", et c’était assez extraordinaire. Un des grands moments, a été la course de Diegem, un cross nocturne, qui est un cross de fête et qui donne une ambiance particulière. Et en pensant à cela, on est impatient de les retrouver. Dans moins de quinze jours où ils vont se retrouver aux Strade Bianche, sur un terrain qui fait penser un peu au cyclocross. Impatience donc de retrouver cela", a conclu notre consultant.