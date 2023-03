Gérard Bulens débriefe Paris-Nice : "Certaines équipes ont du souci à se faire pour les Grands-Tours"

Comme de coutume après chaque course, Rodrigo Beenkens a posé quelques questions à son consultant à l’issue de la dernière étape de Paris-Nice ce dimanche. Gérard Bulens a débriefé la course au soleil et s’est projeté sur les courses à venir.

Paris-Nice qui a été remporté par Tadej Pogacar, rappelons-le, qui a également raflé tous les maillots distinctifs à l’exception de celui de meilleur grimpeur, revenu à Jonas Gregaard.

Votre top de la semaine ? "Le top de ce Paris-Nice, à côté de Pogacar qui est au-dessus du lot, qui est stratosphérique, c’est un petit gars qu’on ne connaissait pas trop jusque-là : ce fameux Jonas Gregaard. Il s’est battu lors de toutes les étapes où il pouvait le faire, pour aller prendre des points, parfois en étant tout seul. Il était encore présent ce dimanche pendant les trois premières ascensions pour aller faire carton plein de points. Il mérite son maillot à pois (du meilleur grimpeur). C’est le seul maillot qui ne revient pas à Pogacar. J’aurais été triste pour lui, vu la débauche d’énergie, s’il n’était pas allé le chercher."

Ce qui vous a moins plu ? "On sent qu’il y a quand même des équipes qui ont du souci à se faire pour le futur, les Grands Tours. Je pense spécialement à Ineos qui a été relativement en difficulté. On voit Martinez qui n’est pas dans la meilleure condition, c’est clair. L’équipe qui est ici ne sera peut-être pas l’équipe qui sera présente sur beaucoup de Grands Tours, c’est vrai aussi. Sivakov fait tout ce qu’il peut mais ça a un petit goût de trop peu. Je pense que pour les années à venir il y a un vrai travail pour Dave Brailsford pour retourner vers ce qui est son ADN, les victoires dans les Grands-Tours."

Pogacar, l’homme à battre sur Milan – San Remo samedi prochain ? "Il est le meilleur sur ce Paris-Nice et ce sera l’un des hommes à battre. On sait qu’il est un bon descendeur, c’est important. Qu’il peut, sur une explosivité dans le Poggio, mettre pas mal de gens en difficulté… Mais qu’il est capable aussi de faire exploser la course beaucoup plus tôt sur les ascensions précédentes. De ce que j’ai vu ici, je pense que certains coureurs sont prêts quand même. Mads Pedersen je le surveillerais quand même, il est en bonne forme. Il a sans doute quitté Paris-Nice plus tôt pour être plus à son affaire la semaine prochaine. Autres coureurs qui ne sont pas mal pour les Classiques, Stefan Kung, Kevin Geniets, et Niels Politt notamment même si ce dernier ne sera pas sur ces courses-là vraisemblablement."