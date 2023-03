Gérard Bulens catégorique : "C’est le meilleur Pogacar qu’on ait jamais vu à cette période de l’année"

Comme tous les jours depuis le début de ce Paris-Nice, Gérard Bulens a répondu aux trois questions de Rodrigo Beenkens à l’arrivée de la 7e étape ce samedi. Sous la loupe de notre consultant, les trois hommes forts incontestables de ce Paris-Nice, Tadej Pogacar, David Gaudu et Jonas Vingegaard.

Déjà leader et maillot jaune avant cette 7e étape, Tadej Pogacar a encore frappé un gros coup sur la table ce samedi en s’imposant au sommet du col de la Col de la Couillole. Une victoire, dans la douleur et au bout de l’effort, mais qui lui permet de confirmer sa forme éblouissante : "Je pense que c’est le meilleur Pogacar qu’on ait jamais vu à cette période de l’année. Il nous a surpris la 1e année en allant décrocher le Tour de France. L’année dernière, il avait commencé avec Tirreno-Adriatico où il avait été brillant. Ici, sur Paris-Nice, il est vraiment très, très brillant. On sent que la saison a été très bien préparée, qu’il y avait une revanche à prendre, qu’il voulait se montrer, jusqu’à présent, c’est une réussite." analyse Bulens.

Dans l’ombre du Slovène, son grand rival, Jonas Vingegaard semble, lui, moins fringant dès que le rythme s’élève. Malgré le gros travail de son équipe en amont de la dernière ascension : "Ce n’est pas le Vingegaard du Tour. On a vu lors de l’ascension qu’à chaque accélération, il a été mis en difficulté. Il est resté dans les roues dans les 2-3 derniers kilomètres, a été distancé encore une fois, s’est battu pour revenir. Mais c’est tout à fait normal, quand on a demandé à ses coéquipiers de travailler à ce point, il faut viser une bonne place. Mais on a aussi vu que dès que Gaudu ou Pogacar accéléraient, il était distancé. La 3e place, c’est le mieux qu’il pouvait ambitionner avec cette forme-là."

Au final, un homme tire son épingle du jeu et reste dans le sillage de Tadej Pogacar, alors qu’on ne l’attendait pas forcément à pareille fête : David Gaudu, qui ne pointe finalement qu’à 12 secondes au général, suscitant l’enthousiasme des Français. Alors, ont-ils tort de s’enflammer ? "Non, ils n’ont pas tort. On a vu un très bon chrono par équipes de l’équipe Groupama-FDJ. Cela laissait entendre que Gaudu ferait de belles choses. Franchement, il m’a surpris. Dans les deux étapes avec des arrivées au sommet, il a pris ses responsabilités, il a tenté des choses. Franchement, il mérite cette 2e place qui va motiver les Français pour le Tour."