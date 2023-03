Gérard Bulens bluffé par Philipsen sur Bruges – La Panne : "C’est beaucoup plus qu’un sprinteur"

Jasper Philipsen a remporté Bruges – La Panne ce mercredi au terme d’une classique marquée par les bordures et conclue par un sprint à quatre remporté par le Belge. Une vraie course d’homme de classique qui pourrait faire passer Philipsen dans une catégorie différente selon Gérard Bulens : "Sans doute après avoir pris la course en main dès le départ et se retrouver dans les deux grandes bordures avec beaucoup de travail de sa part mais aussi avec le fait qu’il a forcé la constitution de ces deux bordures et aussi du quatuor final. Je pense que c’est beaucoup plus qu’un sprinteur. Il n’a pas attendu le sprint, il a forcé la course. Et je pense qu’on le reverra dans les prochaines classiques, déjà dimanche voir ce qu’il est capable de faire dans Gand-Wevelgem. Et puis deux semaines plus tard, dans Paris-Roubaix, une course aussi plate où il faut être costaud et avoir de la chance. Et puis peut-être plus encore dans des épreuves comme Waregem, voir ce dont il est capable là pour envisager dans le futur peut-être une victoire sur le Tour des Flandres".

Dans ce Bruges – La Panne, la Soudal – Quick Step s’est retrouvée en supériorité numérique mais dans le quatuor final, Lampaert n’a pas su battre Philipsen et Kooij. Pour Gérard Bulens, il n’a pas manqué grand-chose aux hommes de Patrick Lefevere : "Je pense qu’il a manqué un pion. Ce pion c’était Tim Declercq qui n’a pas pu prendre le départ parce qu’il était malade. Mais au-delà de cela, on s’est retrouvé collectivement très fort mais on n’a peut-être pas mis les bons coureurs au travail. Est-ce qu’il n’aurait pas fallu placer un Ballerini à la place de Lampaert ? Ballerini qui a un bon sprint. Lampaert a fait ce qu’il pouvait. A partir d’un certain moment, il n’a plus roulé devant, c’était logique. Mais derrière, Ballerini a roulé pour Jakobsen et à trois contre un, on a très vite compris que ce serait très compliqué si pas impossible. Mais refaire la course après la course, c’est toujours très simple. Et porter des critiques, c’est encore plus simple, ce que je n’ai pas envie de faire".

Au Tour de Catalogne, la Belgique a montré qu’elle pouvait rivaliser en montagne avec la victoire de Remco Evenepoel et les bonnes places de Cian Uijtdebroeks et Lennert Van Eetvelt. Une situation dont il faut profiter : "On a l’impression de rêver mais c’est la réalité. Et c’est ça justement qui fait la richesse de ces jeunes coureurs belges. Avec la première victoire en montagne en tant que champion du monde de Remco qui devance Roglic, c’est quelque chose de très intéressant pour son moral et pour le futur. Cian Uijtdebroeks et Lennert Van Eetvelt sont bien présents dans des étapes de montagne. Il y a très longtemps qu’on rêvait de ça et il faut savourer cette situation".