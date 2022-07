Gérard Bulens au sujet de Bakelants : "On n’imagine pas les efforts que certains coureurs doivent faire pour revenir au plus haut niveau"

L’Ethias Tour de Wallonie s’est achevé ce mercredi à Chapelle-lez-Herlaimont. Jan Bakelants a remporté la cinquième et dernière étape alors que Robert Stannard a, lui, confirmé sa première place au classement général. Kevin Paepen et Gérard Bulens nous débriefent tout cela.

"Surpris compte tenu du fait que les jours précédents Bakelants était dans le dur à certains moments, compte tenu du profil de l’étape d’aujourd’hui avec des pavés, ce n’est pas vraiment le parcours qui convient à Bakelants. Mais c’est une très belle victoire dans le dernier kilomètre d’un homme qui a retrouvé la forme, de l’expérience aussi et de la puissance dans les dernières centaines de mètres. Belle victoire pour Intermarché Wanty-Gobert, pas loin du siège de l’équipe."

Jan Bakelants était vraiment très ému après la course, le coureur a connu beaucoup de galères ces dernières années et il n’avait plus gagné depuis 2016 : "Je pense que ça peut relancer sa carrière d’une certaine manière. Je suppose qu’il est en fin de contrat dans son équipe, je suppose aussi que c’est quelqu’un qui ne gagne pas énormément. Dernière victoire en 2016, beaucoup d’ennuis, beaucoup de soucis pour revenir à niveau après une grosse chute. Je pense que c’est une consécration pour lui et l’émotion vient évidemment de là, parce qu’on n’imagine pas les efforts que certains coureurs doivent faire pour revenir au plus haut niveau et donc gagner c’est la consécration pour le coureur, et gagner cette dernière étape ici c’est important pour une équipe wallonne bien sûr."

Le vainqueur final se nomme quant à lui Robert Stannard, un nom qu’on devrait encore entendre à l’avenir : "Il m’a épaté au cours des deux derniers jours. Mardi, il s’est retrouvé seul, il n’a jamais paniqué dans la finale, il a gardé son calme et son maillot orange. Et ce mercredi, à quelques mètres près il gagne l’étape au sprint. C’est donc un coureur très complet qui m’a séduit dans la réalité, dans les interviews par son calme. Il n’y a aucune euphorie chez lui, il garde les pieds sur terre. C’est quelqu’un dont on va reparler dans le futur."