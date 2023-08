Gérard Bulens : "Au niveau du contre-la-montre, Remco Evenepoel est le meilleur coureur du monde pour l’instant"

Remco Evenepoel s’est adjugé le titre de champion du monde du contre-la-montre ce vendredi en Ecosse. Une performance remarquable puisqu’il est le premier belge à remporter le maillot arc-en-ciel dans la discipline. Gérard Bulens est revenu sur la prestation du coureur de la Soudal – Quick Step au micro de Rodrigo Beenkens : "Je dirais objectif atteint et victoire de l’aérodynamisme sur la puissance pure. Tout en soulignant que pour prendre cette médaille d’or, il fallait beaucoup de puissance malgré tout. Mais la manière dont il a géré cela est assez remarquable. Après avoir été légèrement devancé de 4 secondes par Ganna au premier intermédiaire, après 12km, il a pris l’avance sur Ganna dans la deuxième partie, plus longue. Et il a maintenant cette avance jusqu’au bout. Pour moi, c’est une gestion remarquable et c’est encore une fois la preuve qu’au niveau du contre-la-montre, Remco est le meilleur coureur au monde pour l’instant".

Si Remco Evenepoel a volé sur ce chrono, Wout van Aert a vécu une journée un peu plus difficile et a terminé cinquième. Mais pour notre consultant, le coureur de la Jumbo-Visma n’était pas dans les conditions optimales après les gros efforts fournis sur la course en ligne plus tôt dans la semaine : "Je pense que Wout a été jusqu’au bout de lui-même avec cette médaille d’argent sur la course en ligne dimanche. On a vu que Kung, dans la même situation a été un peu en difficulté, que c’était pareil pour Tadej Pogacar qui lui aussi avait été au bout de ses possibilités dimanche. Je pense que c’est la raison essentielle pour laquelle il n’a pas réussi à se hisser sur le podium. Mon idée était que deux Belges seraient sur le podium. Wout fait finalement cinquième. Il termine un peu plus loin dans la réalité. Mais je pense que c’est tout de même un résultat très valable pour quelqu’un qui s’est donné à fond il y a 5 jours".

Avec une médaille d’or et une médaille d’argent, le bilan est plus que positif pour l’équipe nationale belge : "Je dirais que dimanche sur la route ils ont fait une très belle course collective. Ils s’en sortent avec une médaille d’argent. Ils sont battus par plus fort qu’eux. Avec un van der Poel qui était au-dessus du lot dimanche, qui était vraiment supérieur. Qui même avec une chute a encore creusé l’écart dans la finale donc ça veut tout dire. Le résultat global, je pense qu’on doit s’enorgueillir d’avoir des coureurs du niveau de Remco Evenepoel et de Wout van Aert parce que finalement, une médaille d’or et une médaille d’argent sur les deux épreuves c’est quand même assez remarquable. Il y avait d’autres équipes très fortes qui terminent avec beaucoup moins que la Belgique. Donc chapeau à Sven Vanthourenhout pour le travail réalisé et la cohésion qu’il a pu créer entre les coureurs de la sélection. Je pense qu’on est passé très près de deux médailles d’or et ça c’est assez remarquable".