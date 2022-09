Gérard Bulens après une 17e étape "rassurante" : "Evenepoel a très bien répondu sans commettre d’erreur"

Suite à l’abandon de Primoz Roglic, Evenepoel n’a qu’un seul adversaire à surveiller : l’Espagnol Enric Mas, distant de 2 : 01.

"Ça simplifie un peu la vie évidemment. Mais on sait que ce qui est arrivé à Roglic peut très bien arriver aussi à Remco. Enric Mas a l’avantage par rapport à Remco d’avoir plus d’expérience sur les Grands Tours. Par contre, on n’a pas l’impression que c’est quelqu’un qui n’a pas une force d’attaque réelle.

Et puis, je pense que Movistar a aussi la nécessité d’assurer cette deuxième place au général dans l’optique d’engranger des points importants pour obtenir une licence WorldTour l’an prochain. C’est un élément qui peut jouer dans la suite de cette Vuelta et peut être favorable à Remco. Et n’oublions pas qu’on retrouve trois Espagnols derrière lui. Ils vont se contrôler, jouer leur place au général et ça peut permettre à Remco de rester dans les roues et de les laisser se bagarrer un peu pour les accessits."