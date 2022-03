Gérard Bulens après Milan-Sanremo : "Roglic aurait pu faire mieux pour renvoyer l'ascenseur à van Aert"

Alors l’invité de dernière minute, c’est Mathieu van der Poel. Il était là, on se posait des questions et il est sur le podium.

"Effectivement ! On connaît la mentalité de Mathieu. C’est un gars qui veut gagner. C’est un gars qui veut être présent dans chaque course à laquelle il participe. J’étais certain quand on a annoncé son départ d’hier qu’on le verrait dans la finale. Et de quelle manière ! Derrière les deux premiers qui étaient sortis, il était encore le meilleur. Il a beaucoup de fraîcheur, j’espère pour lui que dès ce soir, cette histoire de dos ne sera plus qu’un mauvais souvenir et qu’on le reverra dans les prochaines courses. Dernière question pour conclure."

Que peut-on dire de la fraîcheur de Wout van Aert qui a déjà beaucoup donné depuis le début de saison ?

"Il a fait beaucoup à Paris-Nice. On sentait aujourd’hui qu’il a laissé beaucoup de forces dans la bataille, dans ses différentes réactions. C’était celui qui a sans doute le plus et le mieux réagi aux attaques de Pogacar. Je pense qu’il a besoin de quelques jours de récupération pour aller vers le Grand Prix E3 et qu’on le verra vraisemblablement avec son caractère revanchard dans les courses qui viennent."