Gérard Bulens après le succès d’Evenepoel : "S’il a ces jambes-là, on peut sourire et rêver de victoire finale"

Attaqué à de multiples reprises par Enric Mas, Evenepoel a montré qu’il avait des jambes de feu en ce moment et était difficilement attaquable.

"Remco a marqué les esprits et particulièrement l’esprit de Mas. L’Espagnol a cette particularité de faire accélérer des équipiers tant qu’il en a sous le coude avant de placer son attaque. Ces attaques étaient donc un peu téléphonées. Remco y a répondu très très bien. J’ai juste eu une petite hésitation sur sa dernière offensive. Mais il est jeune, il a cette capacité de bien récupérer dans les roues. Il a donc pu placer son sprint final où il a fait la différente. Si Remco a les jambes d’aujourd’hui, je pense qu’on peut franchement qu’on peut arborer un grand sourire et rêver d’une victoire d’un Belge dans un Grand Tour."

Gérard Bulens s’est également réjoui de la stratégie de l’équipe Quick-Step qui a profité de la bagarre pour les accessits pour laisser travailler les autres équipes et rester dans les roues.

"La manière de réagir de l’équipe était très réfléchie. Il y a eu beaucoup de calme dans l’équipe et c’est ce qui me donne confiance pour les deux prochaines étapes. Tout le monde est très calme. On voit que Remco est devenu le patron de son équipe. Tout le monde a confiance en lui et dans la voiture on gère ça de main de maître en laissant le travail aux adversaires", a conclu Gérard Bulens.