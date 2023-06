Gérard Bulens après le sacre national d’Evenepoel : "Ça va le mettre très à l’aise en vue des Mondiaux"

"Remco Evenepoel a été à la fois le plus intelligent et le plus fort." Gérard Bulens a tiré son chapeau au nouveau champion de Belgique Remco Evenepoel dimanche après le sacre qu’il a conquis à Izegem devant le prometteur Alec Segaert.

Outsider sur un parcours a priori peu sélectif, Evenepoel a géré ses offensives parfaitement pour remporter une course qui semblait promise aux sprinteurs. "La course était en principe destinée à un emballage final", confirme Gérard Bulens. "Mais plusieurs facteurs ont fait qu’on n’en est pas arrivé à ce scénario-là. Notamment la chaleur et les offensives de van Aert et de son équipe qui ont contribué à rendre cette course plus dure", analyse notre consultant qui souligne "la capacité d’accélération redoutable" d’Evenepoel en fin de course.

"C’est la juste réaction d’un champion orgueilleux", a poursuivi Bulens alors qu’Evenepoel avait terminé l’épreuve contre-la-montre avec le moral dans les chaussettes suite à une chute fatale pour ses espoirs de succès. "Cela va le mettre très à l’aise car il est assuré de porter un maillot distinctif l’année prochaine. Cela va le mettre au départ du championnat du monde dans un mental beaucoup plus relax."

Un mot également sur Alec Segaert, épatant deuxième à 20 ans seulement et trois jours après sa 2e place derrière van Aert sur le contre-la-montre. "Les titres de champion d’Europe chez les juniors et chez les espoirs contre-la-montre laissaient déjà entrevoir de très belles choses. Il n’y a pas grand monde qui parvient à suivre Remco Evenepoel quand il accélère. Cela prouve bien que pour sa première course au-delà de 220 kilomètres, le garçon a du talent, est intelligent et a vite compris qu’il pouvait se réjouir de la 2e place."