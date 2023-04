Gérard Bulens après le GP de l’Escaut : "Il faut arrêter de jouer des coudes quand on est lancé à 60/70 km/h !"

Jasper Philipsen s’est imposé sans discussion ce mercredi à Schoten pour la 111e édition du Grand-Prix de l’Escaut. Comme après chaque course, Rodrigo Beenkens a posé quelques questions à Gérard Bulens, qui sont exceptionnellement au nombre de quatre cette fois-ci. Une course dont notre consultant a retenu du positif surtout concernant le vainqueur du jour, mais du négatif également avec un certain Dylan Groenewegen.

Philipsen très rapide ou son équipe vraiment très forte ? "Je pense que ce sont les deux éléments importants. Il est très rapide au sprint, il est encore jeune il a 25 ans, mais il a aussi une équipe autour de lui avec des gars qui font un travail extraordinaire, donc il n’y a aucune faute dans le placement. Dès qu’une autre équipe essaie de remonter il y a une accélération, on a vu van der Poel, on a vu Sinkeldam, on a vu Taminiaux à un certain moment. Pour ne citer que ceux-là. Rickaert en dernier poisson pilote. Et la finalisation fait en sorte qu’on ne peut pas le remonter."

Quelle est l’importance de cette troisième place pour Mark Cavendish ? "Pour lui, c’est une mise en confiance. Indiscutablement. Par rapport à la confiance qu’on lui a donnée dans cette équipe Astana pour ce qui sera sans doute son dernier contrat et que sa progression, puisque ça n’avait pas été brillant jusque-là, lui permet d’envisager encore des victoires cette année-ci et franchement, avec le sprint d’aujourd’hui dans lequel il a quand été gêné à deux reprises, je pense qu’il gagnera encore des courses cette année-ci. Et d’ailleurs je lui souhaite."

Gros travail de Lotto Dstny toute la journée mais Caleb Ewan n’a pas pu tenir la roue de Jasper De Buyst, pareil avec Tim Declercq pour Fabio Jakobsen, deux coureurs qui devaient finir sur le podium, que se passe-t-il ? "On a vu que le travail de l’équipe Lotto Dstny était bon jusqu’au moment ou De Buyst constate que le leader n’est plus dans sa roue. Selon les images du ciel, je pense qu’il n’est plus à l’aise dans les sprints. Quand il est un peu bousculé, il a un peu peur, avec les chutes qu’il a connues ça peut se comprendre. En ce qui concerne Jakobsen c’est peut-être un peu différent. On ne reviendra pas sur la chute au Tour de Pologne qui doit certainement encore un peu trotter dans sa tête, comme pour tous les sprinters de son âge. Mais je pense aussi qu’il a été mal placé à un certain moment, ils ont été surpris. Bert Van Lerberghe a fait tout ce qu’il fallait pour le ramener vers l’avant, mais l’effort qui a été fait on le paie automatiquement et donc il n’est pas dans le coup."

Vous n’avez pas trop aimé le sprint de Gronenewegen ? "Non, parce que quand on est lancé à 60/70 kilomètres par heure, encore jouer des coudes, je pense qu’il faut arrêter avec ça. Il y a un système de vidéo pour revoir les images. Il devrait avoir un avertissement, une carte jaune et s’il ne peut pas comprendre, une carte rouge."