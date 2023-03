Gérard Bulens après le GP de l’E3 : "Il faudra se débarrasser de van Aert si on veut avoir une certitude de gagner"

Quelle fin de course a proposé le GP de l’E3 ce vendredi qui a vu la victoire de Wout van Aert au sprint face à Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Pour Gerard Bulens, c’est de bon augure à une semaine du Tour des Flandres.

En difficulté dans les côtes, Wout van Aert a tenu bon et s’est imposé dans un sprint à trois. Une victoire qui fera du bien au coureur Jumbo-Visma, explique Gérard Bulens, notre consultant qui débriefe la course : "Wout était le plus rapide des trois. C’est aussi celui qui est le plus sprinter des trois, même s’il était le plus faible dans le final. Il l’a dit à l’interview, il était à la limite. Il s’est battu parce qu’il se doutait que les deux autres allaient se regarder après. Et Wout est rentré et a misé sur le sprint final. Il a appris de ses erreurs, il a lancé le sprint lui-même et il n’a pas été remonté."

À un peu plus d’une semaine du Tour des Flandres, on n’imagine pas un autre coureur que les trois gaillards de ce vendredi soulever les bras sur la ligne. "On a eu la course qu’il fallait pour que ce tour des Flandres soit attendu avec impatience. On aurait pu imaginer que Wout ne revienne pas. Ici, on sait que pour les deux autres, il faudra se débarrasser de van Aert si on veut avoir une certitude de gagner. Il faudra changer un peu ses plans tout en sachant que le Tour des Flandres compte plus de kilomètres et plus d’ascensions", continue d’expliquer Gérard.

Et pour notre consultant, pour avoir une victoire d’un autre coureur ou d’une autre équipe, il faudra revoir sa copie : "Il faut miser sur une stratégie différente, tout en rendant la course plus dure plus tôt. Il faut mettre les équipes de ses trois coureurs en difficulté. Même si Pogacar s’est retrouvé très vite tout seul. Sans élaborer un plan, on accepte la supériorité et le rôle d’accessit et de figurant malheureusement."

Le Tour des Flandres, c’est dimanche 2 avril. Une course à suivre sur tous les médias de la RTBF.