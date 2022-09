Gérard Bulens après le bronze d’Evenepoel : "Il ne faut pas tout vouloir d’un coup, il sera sacré un jour"

Personne ne l’avait vu venir, pourtant c’est bien Tobias Foss qui a endossé le maillot irisé de champion du monde ce dimanche au terme d’un contre-la-montre des Mondiaux passionnant.

Homme de Grands Tours, comme l’attestent sa victoire au Tour de l’Avenir 2019 et sa 9e place sur le Giro d’Italia 2021, Foss a révélé ses qualités de chronoman au meilleur moment pour venir rafler la mise.

"Il nous a effectivement surpris", a réagi notre consultant Gérard Bulens après la course. "On connaissait ses qualités. C’est un excellent équipier chez Jumbo-Visma. Certes, ses équipiers Roglic, Van Aert et Vingegaard n’étaient pas présents sur ce chrono mais c’est lui qui l’emporte par surprise. C’est un beau champion du monde", estime Bulens.