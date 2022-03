Gérard Bulens après la démonstration de Wout van Aert à l'E3 : "Je me flanquerais une bonne gifle si j'étais un rival de la Jumbo Visma"

Après la victoire de Wout van Aert et le doublé de l'équipe Jumbo Visma sur le Grand Prix de l'E3 ce vendredi, notre journaliste Rodrigo Beenkens a posé quatre questions à son consultant Gérard Bulens pour débriefer la course. Et l'ancien manager d'équipe n'est pas tendre avec les adversaires de la formation néerlandaise, incapables de rivaliser à Harelbeke.

"Si j'étais à la place des directeurs sportifs des autres équipes, je crois que je me flanquerais une bonne gifle !, a lancé Gérard Bulens après la démonstration de la formation Jumbo Visma sur le Grand Prix de l'E3. Le plan n'a pas fonctionné, personne n'était à la hauteur de ce coup magistral de la Jumbo Visma. Et franchement, je pense que cette victoire doit servir de modèle, ils ont été impressionnants, même si on en avait déjà eu un aperçu au Circuit Het Nieuwsblad. C'est remarquable, c'est du grand art !"

Comment s'y prendre pour les battre sur le Tour des Flandres, et qui peut le faire ?

"Ses adversaires peuvent espérer un moins bon Wout van Aert, et puis, c'est une autre course, il y a des kilomètres en plus, et il faut l'aborder avec une tactique sans doute différente. Et puis, il y aura d'autres adversaires, puisque Mathieu van der Poel et ce Diable de Tadej Pogacar arrivent. On verra quelle sera la réponse de l'équipe UAE Emirates à l'équipe Jumbo Visma. Et puis, on espère que les bobos vont peu à peu être réparés chez Quick-Step Alpha Vinyl, et qu'ils seront là pour délivrer un beau Tour des Flandres."

Gérard Bulens a également donné son avis sur ce que doit penser actuellement Patrick Lefevere, le patron de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl, et sur la très belle performance de Biniam Girmay, le jeune Erythréen (21 ans) de la formation Intermarché - Wanty - Gobert, cinquième de sa première Flandrienne !