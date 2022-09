Gérard Bulens après la 19e étape : "Dépense d’énergie idéale en vue de l’étape de samedi pour l’équipe de Remco"

La 19e étape de la Vuelta s’est finalement décidée au sprint ce vendredi avec la victoire de Mads Pedersen. Les hommes qui se battent pour le classement général – avec Remco Evenepoel en tête – ont gardé leurs forces pour la très redoutée étape de samedi, décisive pour le classement final de ce Tour d’Espagne 2022.

"Ça s’est bien passé pour l’équipe de Remco", estime Gérard Bulens. "Elle n’a pas dû intervenir et a laissé le boulot aux autres équipes. C’est idéal pour une dépense d’énergie minimale en vue de samedi dans une étape où ils auront bien besoin de forces."

Notre consultant s’attend à du spectacle sur les routes espagnoles samedi et espère que l’équipe Quick-Step ne se laissera pas piéger lors de cette avant-dernière étape. "Evenepoel a un adversaire principal qui est Enric Mas, le plus dangereux. Il a une équipe essentiellement espagnole autour de lui qui a l’habitude de ce genre d’exercice et aussi des températures. On annonce entre 35 et 37°C sur l’étape. Je pense qu’il y aura une véritable bagarre pour le positionnement de toute une série de coureurs dans le top 10 du général. L’équipe d’Evenepoel devra beaucoup jouer là-dessus, sur cette rivalité entre équipes afin de garder des équipiers en vue de la fin de l’étape. Dans les dernières ascensions, ce sont souvent les prétendants à la victoire finale qui se battront. Il faudra alors espérer que Remco ait les jambes qui étaient les siennes jeudi. Si c’est le cas, tout devrait se passer très très bien."