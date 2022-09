Gérard Bulens après la 15e étape de la Vuelta : "Evenepoel peut être fier de ce qu’il a fait sur cette montée"

Evenepoel a donc franchi cette deuxième semaine sans énorme défaillance et reste bien en course pour la victoire finale. Pour Gérard Bulens, les principales difficultés sont derrière Evenepoel mais la dernière semaine réserve encore bien des surprises.

"On se posait quelques questions au sujet de Remco en altitude. Ça s’était mal passé au Tour de Suisse lors qu’il avait fleurté avec les 2500m d’altitude, ce dimanche, il a fourni une belle réponse à ce sujet. Le plus dur est fait pour Evenepoel dans le sens que c’était l’ascension la plus dure qu’il devait affronter. Mais il reste évidemment 6 étapes dont 4 qui peuvent être compliquées. Celle de samedi prochain sera la plus difficile avec le plus de dénivelé, avec le plus de passages compliqués. Dire aujourd’hui qu’il va gagner cette Vuelta, c’est très prématuré. Ce sera sa première troisième semaine dans un Grand Tour. Il peut encore arriver beaucoup de choses mais je pense qu’il peut l’aborder avec beaucoup de confiance."