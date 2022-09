Gérard Bulens après la 13e étape : "Pedersen est un candidat sérieux au titre de champion du monde à côté de Wout Van Aert et Remco Evenepoel"

L’autre information du jour, c’est le test positif au Covid de Juan Ayuso. Mais asymptomatique, le coureur a été autorisé à continuer ce Tour. De quoi faire peur au peloton ?

"Tout le monde a peur et tout le monde vit avec cette crainte de la pandémie et de devoir quitter la Vuelta, encore plus quand tu portes le maillot rouge. Quand on voit qu’on est en deuxième semaine, il y a des craintes et on ne comprend pas toujours cette nouvelle vision d’avoir des Covid léger entre guillemet.

C’est difficilement compréhensible que certains, en fonction de tests positifs, doivent rentrer à la maison et d’autres peuvent rester. On avait déjà vu au Tour de France avec Rafal Majka et ici c’est la même équipe qui agit comme ça (UAE Emirates). C’est le conseil des médecins qui prend la décision, mais je comprends relativement bien que ça fasse peur aux coureurs et surtout à ceux qui ont des ambitions dans cette Vuelta," conclut Gérard Bulens.