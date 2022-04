Gérard Bulens après l’Amstel Gold Race : "Ineos a compris que gagner le Tour de France n’était pas le seul objectif"

Michal Kwiatkowski a remporté la 56e édition de l’Amstel Gold Race au terme d’un sprint palpitant face à Benoît Cosnefroy qui a finalement souri au Polonais après visionnage de la photo-finish. Grand favori du jour, Mathieu van der Poel a dû se contenter de la 4e place derrière le Belge Tiesj Benoot, 3e.

Aux commentaires de la course pour la RTBF, Gérard Bulens est revenu sur les enseignements de cette édition 2022 dans nos traditionnelles ‘trois questions à Gérard’.

En termes de communication ça a quand même été limite après l’arrivée. Qu’en pensez-vous ?

« C’est un peu tristounet. Radio Tour annonce officieusement la victoire de Cosnefroy et quand on regarde la photo-finish, le résultat est inversé. Je pense que le responsable de la photo-finish doit avoir réagi à un commissaire sur la ligne. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. C’est pire que l’année dernière car on a annoncé un vainqueur qui ne l’était pas. J’imagine l’ascenseur émotionnel que ça doit représenter. C’est dommage qu’une belle course se termine de cette manière-là."

On a vu une équipe qui a tout pris en main, c’est l’équipe Ineos. Doit-on en conclure que cette victoire est méritée d’un point de vue individuel et collectif ?

"Oui, c’est exact. Avec Kwiatkowski, on a affaire à un excellent coureur. Il a été champion du monde, il avait déjà gagné ici, il connaissait parfaitement son sujet. Et puis effectivement, cette équipe Ineos est très forte. On l’a vue être assez dominante sur d’autres terrains cette semaine. Notamment en gagnant le Tour du Pays basque. Ils ont compris que gagner le Tour de France n’était pas le seul objectif et que c’était un objectif très difficile à atteindre. Ils s’expriment d’ailleurs très très bien sur d’autres épreuves."

Mathieu van der Poel était le grand favori. Peut-il avoir des regrets ?

"Sans doute des regrets de ne pas avoir réagi plus tôt. On a vu que dans la dernière ascension, il avait repris 10 secondes aux hommes de tête. Ça veut dire qu’il n’était pas si mal que ça. Ceci dit, son équipe a fait énormément de travail mais au final il s’est retrouvé seul contrairement à Kwiatkowski qui pouvait compter sur Pidcock. Il a été très important pour ne pas qu’on revienne de derrière. C’est ce qui a fait la différence entre van der Poel et l’équipe Ineos."