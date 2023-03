Gérard Bulens après Gand-Wevelgem : "Il y aura un retour d’ascenseur de Laporte à van Aert, peut-être déjà sur le Tour des Flandres"

Vendredi dernier, après Harelbeke, on a vu que trois coureurs étaient clairement au-dessus du lot, à savoir van Aert, van der Poel et Pogacar. Ce dimanche on a vu que le collectif Jumbo-Visma était très fort… Du coup comment devra réagir la concurrence pour espérer jouer un rôle lors du Tour des Flandres dimanche prochain : "Ce qui est très clair c’est le collectif Jumbo-Visma est incontournable et il est le plus fort. On a vu que les coureurs de l’équipe de Pogacar (UAE) ne sont pas habitués à ces conditions atmosphériques, ne sont très présents dans ces épreuves-là et que le leader se retrouve tout seul. Quant à l’équipe Alpecin de van der Poel, elle est manifestement un peu inférieure à l’équipe à Jumbo-Visma, donc il faudra les attaquer".

Tadej Pogacar ne pourra donc pas compter sur le collectif pour aller chercher le Tour des Flandres : "Pour moi, la seule chance pour Pogacar de l’emporter face à un Wout van Aert dans sa condition actuelle, c’est de s’en débarrasser. Mais s’en débarrasser comment ? Quand on voit comment il a fait la deuxième et la troisième ascension du mont Kemmel on sait que ce sera compliqué. Du côté de van der Poel, on ne sait jamais comment il va réagir. On ne sait pas lire dans ses cartes. Il est imprévisible et s’il est encore avec van Aert à la fin à la fin, le Néerlandais aura un deuxième plan, un troisième plan et peut-être un quatrième plan que seuls les van der Poel ont", a conclu Gérard Bulens. De quoi attendre avec impatience ce Tour des Flandres qui s’annonce, palpitant.