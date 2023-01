Gérard Bulens approuve la stratégie de Lefevere avec Alaphilippe : "C’est dans l’intérêt de l’équipe et du coureur"

Les déclarations de Patrick Lefevere sur le rendement jugé insuffisant de Julian Alaphilippe continuent de faire grand bruit en France et plus généralement dans le monde du cyclisme. Le patron de l’équipe Soudal Quick-Step le répète depuis plusieurs mois déjà dans la presse : le Français doit retrouver son niveau d’antan au regard du salaire important dont il dispose (la somme de deux millions par saison est évoquée).

Un impératif que notre consultant Gérard Bulens comprend très bien, ayant été manager pendant de longues années. "S’il paye deux millions à Alaphilippe, on doit se dire qu’Alaphilippe a eu beaucoup de malheurs l’an passé mais qu’il faut maintenant que cette période se termine et qu’il reparte vers ce qu’il est capable de faire", soutient Bulens.

"La presse doit comprendre que ce que fait Lefevere, ça va dans l’intérêt de l’équipe mais aussi dans l’intérêt du coureur. Je pense qu’il ne faut pas les laisser dormir (les coureurs, ndlr). J’ai fait ça pendant 25 ans. Je ne me gênais pas pour dire ce que je pensais non plus. "

"Je pense que le fait d’avoir fait signer Lampaert aussi tard, c’est aussi la technique Patrick Lefevere pour éveiller ses coureurs", ajoute à titre d’exemple Gérard Bulens. Lefevere parviendra-t-il à tirer le meilleur d’Alaphilippe en procédant de la sorte ? La saison 2023 nous le dira. L’année de l’ancien double champion du monde a débuté ce mercredi par une neuvième place sur le Trofeo Calvia où l’équipe Soudal QS a conquis une deuxième place avec Louis Vervaeke.