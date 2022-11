Gérard Bulens à propos des performances belges en cyclo-cross : "On ne fait rien pour la discipline en Wallonie"

Les amateurs belges de cyclo-cross affichaient un grand sourire cette après-midi. À l’occasion des championnats d’Europe à Namur, Vertsrynge, Nys et Meeussen ont offert un magnifique triplé à nos couleurs dans la catégorie U23. Une performance aussi belle soit-elle qui laissait un petit goût amer à notre consultant Gérard Bulens. "Quand je vois le podium, ce sont trois néerlandophones. Un seul wallon représentera la Belgique ce week-end dans la catégorie juniors" lançait l’ancien directeur sportif.

Mais pourquoi un tel désintérêt au sud du pays ? Le consultant a sa petite idée. "On ne fait rien ou très peu pour le cyclo-cross en Wallonie parce que ce n’est pas un sport olympique. Quand on voit les résultats en Flandres avec l’intervention du Bloso (ndlr : équivalent de l’Adeps), je pense qu’il y a quelque chose à faire" tenait à souligner Gérard Bulens. D’autant plus que la région regorge de tracés potentiels. "Aujourd’hui nous sommes sur un beau parcours nature en Wallonie et il en existe encore beaucoup d’autres en Wallonie" concluait Gérard Bulens en appelant notamment à une prise de conscience du monde politique.