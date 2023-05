Gérard Bakery ou l’histoire de 4 jeunes qui vous apportent le petit-dèj’made in Brussels sur le pas de votre porte

Des petits-déjeuners locaux et un savoir-faire maîtrisé

Sébastien Thiel a un diplôme de boulanger/pâtissier. Il maîtrise avec brio l’art de fabriquer des viennoiseries aussi succulentes les unes que les autres. On se permet d’utiliser ce terme car l’équipe de Bruxelles Matin a eu la chance de goûter les produits proposés par Gérard Bakery et il faut avouer que nous nous sommes bel et bien régalés. Sébastien Thiel concocte donc avec passion et amour un tas de viennoiseries et pains en tous genres.

Nous avons baptisé l’entreprise Gérard Bakery sur base du nom de mon levain qui s’appelle Gérard.

Pour compléter vos paniers gourmands, l’équipe a décidé de s’entourer de start-up bruxelloises comme Origin.Coffee à Anderlecht ou encore Bees Api, du miel cultivé sur les toits et jardins bruxellois.

Un tas d’autres start-up accompagnent nos 4 jeunes de Gérard Bakery et ça, c’est chic !