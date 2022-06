Géraldine, fondatrice de Spéculoos, le magazine de l’inédit 100% belge

Spéculoos, c’est le nom d’un mook 100% belge consacré au lifestyle. Lancé en 2018, il a été créé par Géraldine Dardenne, journaliste et photographe indépendante en quête d’authenticité.

"Il s’agit d’un Mook, un livre-objet publié deux fois par an," nous explique la fondatrice. "Une publication intemporelle, à mi-chemin entre le livre et le magazine, consacrée au lifestyle belge."

Il a été imaginé par cette jeune maman, journaliste et photographe belge, qui avait envie de créer quelque chose de différent : "un magazine beau, intéressant, inspirant, qui met le savoir-faire belge à l’honneur et dans lequel on trouve de l’inédit," souligne-t-elle.