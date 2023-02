Géraldine Chaplin a joué dans plus de films que son père

Géraldine Chaplin a vu le jour le 31 juillet 1944 à Santa Monica en Californie. Ses parents se sont rencontrés un an plus tôt et cette rencontre a fait couler beaucoup d'encre. Charlie Chaplin a en effet 53 ans lors qu'il tombe amoureux d'Oona qui n'en a que 17 ! Malgré leurs 35 ans de différence d'âge, c'est un véritable coup de foudre. Oona est la fille de l'auteur dramatique et Prix Nobel de littérature, Eugène O'Neil qui s'oppose fermement à cette union. Il ira jusqu'à couper totalement ses liens avec elle et à la renier. Il ne la reverra jamais.

Charlie Chaplin attendra les 18 ans de sa belle pour l'épouser. Ils auront huit enfants !